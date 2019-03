La Roma è pronta a voltare pagina. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto che ha sancito la fine dell'avventura di Eusebio Di Francesco e porterà a breve anche all'addio del direttore sportivo Monchi, nelle prossime ore inizierà la seconda esperienza in giallorosso di Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio è appena partito da Londra per raggiungere la Capitale (lo sbarco a Ciampino è previsto alle 10), per poi firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino a giugno, con un ingaggio da 500.000 euro un futuro nell'organigramma dirigenziale.



Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ad avere avuto un parere importante nella scelta del sostituto di Di Francesco sono stati l'attuale capitano Daniele De Rossi e il suo predecessore Francesco Totti, molti legati a Ranieri anche nell'esperienza conclusasi 8 anni fa.