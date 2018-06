. Ora i giocatori sono attesi a Trigoria per le firme sui contratti.Davide Santos e Nicolò Santon hanno momentaneamente sospeso le visite mediche per scattare qualche foto mostrando una sciarpa della Roma., entrambi provenienti dall'Inter ed entrambi inseriti nell'operazione che porterà in nerazzurroper un totale di 38 milioni di euro. I due calciatori, al termine delle quali si recheranno al centro sportivo di Trigoria per firmare i rispettivi contratti.