Prime parole da giocatore della Roma per Diego Llorente, che al sito ufficiale del club giallorosso ha affermato:



"Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte. Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”.