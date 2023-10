Notizie agro dolci per Mourinho dall'allenamento di oggi che ha visto il rientro dei nazionali. Diego Llorente si è allenato con il gruppo e ci sarà domenica all'Olimpico contro il Monza. Lo spagnolo giocherà nella difesa a tre accanto a Mancini e Ndicka permettendo a Cristante di tornare a centrocampo. Renato Sanches e Smalling – salvo clamorosi colpi di scena – dovranno aspettare ancora per rientrare in gruppo. Obiettivo San Siro contro l'Inter.