Roma, Llorente squalificato: quale partita salta tra Udinese e Napoli

23 minuti fa



Durante la sfida tra Roma e Bologna dell'Olimpico, importante scontro per mettere in chiaro le gerarchie nella corsa a un posto in Champions League, è stato ammonito, nella ripresa, il difensore giallorosso Diego Llorente.



LLORENTE SQUALIFICATO - Per il difensore della Roma, diffidato prima di questa partita, scatterà la squalifica per la prossima: sarà presente per Udinese-Roma, che deve essere disputata negli ultimi 20 minuti dopo il malore occorso a Ndicka, mentre salterà Napoli-Roma domenica prossima. De Rossi lo potrebbe sostituire con lo stesso Ndicka, se l'ivoriano tornerà disponibile, oppure con Huijsen. .