Poche parole, che raccontano un malessere. Il Corriere dello Sport riporta una breve dichiarazione di José Mourinho, fin qui insoddisfatto dal mercato della Roma: "Si vede dalla faccia che sono preoccupato? - ha chiesto ai giornalisti presenti ieri ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili - Sono un po’ frustrato per il mercato". Ma poi ha aggiunto: "Ma tranquillo, tranquillo".



NON BASTA - Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale, su pubblica piazza, per dire che non è soddisfatto della campagna acquisti. Che si aspetta un'accelerata nei prossimi giorni, che Svilar, Matic e Celik non sono sufficienti per puntare in alto. Vuole il sostituto di Mkhitaryan e almeno un altro paio di rinforzi, in attesa di capire come finirà sul fronte Zaniolo. La Juventus insiste, con Nicolò via servirà trovare un giocatore all'altezza. Ancora sul mercato.