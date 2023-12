Altri 90 minuti in panchina per Renato Sanches che è restato fuori per tutta la gara anche con Sassuolo e Udinese. Il portoghese non riesce a rientrare ancora in forma. Il suo ex compagno di squadra Ikoné gli ha chiesto informazioni sulle sue condizioni fisiche e l'ex PSG ha risposto così: "Non lo so, probabilmente qualcuno ha fatto una maledizione su di me". Il centrocampista portoghese dopo la bella prestazione contro l'Empoli non si è praticamente più visto in campo. Ha già saltato 13 partite per infortunio e l'obbligo di riscatto è ormai impossibile. Non gioca titolare dal 21 settembre: match contro lo Sheriff.