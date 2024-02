Roma, lo sfottò a tema 'Gladiatore' dei tifosi al Feyenoord: cosa significava lo striscione in olandese...

Quella tra Roma e Feyenoord è ormai diventata una classica in Europa. La rivalità tra italiani e olandesi ha conosciuto diversi step in campo e fuori e non sempre i rapporti tra le due tifoserie sono state idilliache. La squadra di De Rossi è riuscita a battere quella di Slot per la terza volta consecutiva e ha strappato il pass per gli ottavi di Europa League. Una gioia condivisa dai giocatori con l'Olimpico dove, al fischio finale, è comparso uno striscione che sa di vendetta.



L'ANTEFATTO - In Curva Sud infatti si sono legati al dito quando all'andata i tifosi del Feyenoord avevano mostrato una corografia citando "Il Gladiatore", il film premio Oscar con Russel Crowe. Gli olandesi avevano ordinato ai propri calciatori di "scatenare l'inferno" al loro segnale, riprendendo la frase più famosa della pellicola.



LA RISPOSTA - La vendetta però, si sa, è un piatto che va servito freddo e allora i giallorossi, dopo l'ultimo rigore segnato da Zalewski, hanno replicato, in olandese, citando lo stesso film. "Il gelo può far incastrare la lama" (foto da Romanews). Questa la contro-citazione scelta per festeggiare la qualificazione agli ottavi dove la Roma se la vedrà con il Brighton. Dal tris consecutivo col Feyenoord a una prima volta assoluta con gli inglesi.