Lavince il derby 2-0 grazie alle reti di, rimanendo al settimo posto in classifica ma soprattutto regalando ai tifosi una grande soddisfazione in una stagione al di sotto delle aspettative. Nicolòera allo stadio e ha voluto mandare un messaggio di sfottò alla Lazio. Sui social ha postato una sua foto in campo contro la squadra di Inzaghi scrivendo:. Un post che ha fatto scatenare i tifosi della Roma e infuriare quelli della Lazio...