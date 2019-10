La Roma ha scelto lo svincolato per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca dopo i numerosi infortuni di questo avvio di stagione. Nel match di Europa League contro il Gladbach, l’allenatore giallorosso ha dovuto adattare Gianluca Mancini a centrocampo viste le assenze di Pellegrini, Diawara e Cristante. La decisione è stata presa proprio nelle ultimissime ore dall’allenatore e dal direttore sportivo Petrachi. Come appreso da calciomercato.com, la Roma ha scelto Jack Rodwell, attualmente svincolato. Classe 1991, il centrocampista inglese ha vissuto una carriera in calando: le sue ultime esperienze sono state tra Blackburn e Sunderland, nella seconda divisione inglese.







La società giallorossa ha già fatto effettuare dei test fisici giovedì al giocatore - era all'Olimpico - e gli farà sostenere le visite mediche a Villa Stuart venerdì per poi preparare il tesseramento se supererà tutti i controlli fisici previsti. Non un passaggio scontato quello medico perché l’inglese ha avuto tanti problemi fisici in carriera. Per questo restano in standby i nomi dell’ex Udinese Emil Hallfredsson e dell'ex Empoli Marcel Buchel, che ha già sostenuto una parte di test fisici. Rodwell è la prima scelta, ma la Roma si tiene pronta le alternative. Se dalle visite non emergeranno particolari problematiche, la scelta per la mediana sarà Rodwell.