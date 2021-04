Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo, e il Manchester United è pronto a prenderlo. Il club inglese sta sondando il terreno per mettere a segno il colpo estivo per portare il gioiello romanista in Inghilterra, scrive Il Messaggero.

Un acquisto che potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per i Red Devils che lo acquisterebbero a un prezzo nettamente inferiore (30 milioni) a quello che potrebbe arrivare a costare tra un anno. I motivi sono presto detti: l’infortunio che lo ha tenuto fermo otto mesi rende Nicolò una sorta di scommessa e l’epidemia Covid ha rimodulato i prezzi del mercato calcistico.



NO DELLA ROMA - Tiago Pinto è già a lavoro per respingere gli attacchi delle corazzate inglesi (si è fatto sotto anche il Chelsea) e al momento la risposta è stata di un’assoluta chiusura perché la proprietà targata Friedkin ha intenzione di rendere Zaniolo uno dei simboli della nuova Roma.