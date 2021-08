Dopo aver rescisso il contratto con Pastore (ore aspetta offerte da Argentina, Arabia o Usa), la Roma cerca una sistemazione per Nzonzi, che piace al Marsiglia. In entrata il club giallorosso cerca un centrocampista: nel mirino l'inglese Loftus-Cheek del Chelsea in alternativa allo svizzero Zakaria del Borussia Monchengladbach e al francese Tolisso del Bayern Monaco.