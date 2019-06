La Roma cede Manolas al Napoli e cerca una sistemazione anche per Marcano. In uscita Verde verso l'Aek Atene e il portiere Romagnoli allo Spartak Mosca. Lione su Nzonzi. Nel mirino Mancini dell'Atalanta e il brasiliano del Santos, Verissimo. Se Florenzi dovesse partite, il primo obiettivo è Hysaj del Napoli; qualora invece fosse Kolarov a cambiare aria (ancora più complicato rispetto al nuovo capitano), Fonseca avrebbe buon gioco a chiedere Ismaily, terzino sinistro del 'suo' Shakhtar.



In porta occorrerà cedere Olsen, è vero che stato offerto Perin, ma per ora non c’è il gradimento. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace assai più Pau Lopez del Betis Siviglia, su cui però occorrerebbe fare un investimento di circa 20 milioni. Interessa anche Antony Lopes, del Lione, che per adesso ha rifiutato il rinnovo.