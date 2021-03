Il Verona di Juric, nonostante le tante cessioni della scorsa estate, anche in questa stagione sta stupendo tutti, valorizzando tanti giovani. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, uno di questi è il difensore classe 2001 Matteo Lovato per il quale la Roma ha già offerto 13 milioni. Un’operazione che potrebbe dar seguito a quella di Kumbulla. Sul ragazzo c’è anche il Milan, che domani potrà vederlo da vicino.