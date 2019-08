Aspettando novità sul fronte attaccante, la Roma pensa anche al difensore. Se la prima scelta è senza dubbio rappresentata da Toby Alderweireld, per il quale però i giallorossi dovrebbero affrontare costi elevati - non meno di 25 milioni per il cartellino, più un triennale da circa 3,5 - l'alternativa - secondo La Gazzetta dello Sport - è senz'altro Dejan Lovren, per cui Petrachi si è già mosso. Buoni rapporti con la società per cui il croato gioca attualmente, il Liverpool, che permetterebbero alla Roma di accaparrarsi il centrale trentenne per una cifra di 12-13 milioni di euro. Alternative, anche se meno percorribili: Pezzella della Fiorentina e Rugani della Juventus.