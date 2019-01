Ultimi giorni di mercato e anche la Roma è pronta a sbloccarsi. In attesa di scoprire se Monchi riuscirà a mettere le mani sul cartellino di Vida, in uscita il ds sta per chiudere un’altra operazione: come riporta iltempo.it, Luca Pellegrini è in procinto di accettare la proposta del Cagliari, che è pronto ad accogliere il terzino in prestito. Monchi ha già dato il suo ok al trasferimento, ora l’ultima parola spetta al ragazzo classe 1999, che sembra essersi convinto a mettersi in gioco in Sardegna, dove riuscirebbe a mettere nelle gambe minuti di gioco.