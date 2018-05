Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma, fresco di rinnovo, parla ai canali ufficiali giallorossi: "Non è stato un anno facile, è vero, ma io sono sempre stato abituato a vedere le cose in modo positivo e questa stagione mi è servita per crescere. Uscire da due infortuni, uno subito dopo l’altro, mi ha reso più forte. Rinnovo? Devo ringraziare tutti. A partire dal Presidente, il Direttore Sportivo, il miste. Per me è stato importantissimo ricevere la loro fiducia. Una grande dose di autostima che spero di ripagare il prima possibile. Kolarov? Aleksandar è un grandissimo giocatore e abbiamo avuto la fortuna di ammirarlo tutta la stagione. In allenamento è evidentissima la sua dedizione al lavoro, la sua esperienza. Ed è proprio l’esperienza quella che sto cercando di rubare da lui. Spesso mi dà dei consigli che però tengo per me. Idolo? Forse il giocatore che mi ha impressionato di più ultimamente, ma non ho le sue stesse caratteristiche, è Marcelo. Penso sia lui il modello che prendo come riferimento. In campo col Sassuolo? Potrebbe essere. Io devo farmi trovare pronto come sempre in questo ultimo mese in cui ho ricominciato ad allenarmi con il gruppo. Spero possa arrivare l’occasione. Futuro? Nel prossimo futuro non mi sono prefissato nulla. Immagino e spero di meritare una carriera importante, magari il più a lungo possibile con la Roma. Spero nel prossimo futuro di fare qualche cosa di importante con questa maglia. Quest’anno non ne ho avuto le possibilità, il prossimo chissà".