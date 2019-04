Luca Pellegrini sa di essere atteso da una gara speciale domani all'Olimpico contro la sua Roma. Il terzino è arrivato in prestito a gennaio e sta facendo molto bene in Sardegna. Il Cagliari lo terrebbe volentieri. E la società di Pallotta deve fare il prezzo magari inserendolo nelle trattative per portare a Trigoria Cragno e Barella, o almeno uno dei due.

“Luca Pellegrini ci piace, è un talento. Cercheremo di tenerlo, dovremo convincere la Roma a rinnovare il prestito” ha detto di recente il patron rossoblù, Tommaso Giulini. Buttato da subito nella mischia da Maran, il difensore ha colto nel segno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.