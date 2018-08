Taison e Marlos perfetti per la Roma. Parola di Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del calcio italiano ed ex allenatore dei due brasiliano ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Il commissario tecnico della Turchia ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Potrei ritrovarmi un piccolo derby: Marlos e Ünder alla Roma. Li avranno visti bene in Champions l’anno scorso, contro i giallorossi si sono fatti valere. Hanno tanta esperienza ad alto livello e qualità importanti, saltano sempre l’uomo ma in modo diverso... Taison ha accelerazioni incredibili e le usa per aggredire gli spazi, Marlos è più bravo a dribblare nel breve, usando piedi e corpo. E poi lotta duro nei contrasti: viene dal calcio a cinque, è abituato a gestire il pallone negli spazi stretti. Fanno al caso della Roma? Certo. Di Francesco ha fatto grandi cose in Europa l’anno scorso, deve confermarsi, ha un’ottima rosa ma quando devi affrontate tre competizioni servono almeno 18 giocatori dello stesso livello. Taison e Marlos giocano la Champions da tempo e sono pronti per la Serie A, sanno rischiare ma anche giocare con gli altri, che poi è il vero problema dei brasiliani...".