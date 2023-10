Romelu Lukaku è il più atteso della sfida tra Inter e Roma che animerà la domenica di Serie A. Secondo quanto riferisce Sky, nell'allenamento della vigilia il belga ha fatto una promessa al compagno d'attacco Stephan El Shaarawy: un assist per un suo gol a San Siro così da ricambiare il passaggio vincente dell'ex Milan per la rete di Big Rom in Europa League contro lo Slavia Praga.