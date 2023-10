Inter-Roma si preannuncia una gara infuocata. Lukaku torna a San Siro ma pare non essere scosso dall'accoglienza che riceverà. Come racconta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ai compagni che gli chiedevano come stesse, Big Rom ha risposto così: 'Sono pronto e non ho paura", questo il messaggio di distensione che ha voluto trasmettere in questi giorni a Trigoria.