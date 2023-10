Lukaku continua a segnare. Il belga oggi ha messo a segno il gol dell'1-0 nella vittoria contro il Frosinone. Queste le sue parole nel post pArtita ai microfoni di Dazn:



REAZIONE ROMA - "Abbiamo parlato in questi giorni, tra di noi e con il mister. Sono contento, per noi era veramente importante vincere oggi. Abbiamo fatto una bella partita, segnando 2 gol e senza prenderne nessuno dobbiamo continuare cosi."



RELAZIONE CON MOU - "Abbiamo una relazione importante, il mister mi conosce molto bene. Devo mettermi a disposizione e fare il meglio possibile. Devo ringraziare anche i miei compagni. La posizione di classifica è difficile, ma la stagione è ancora lunga e dobbiamo migliorare."



SOSTEGNO DEI TIFOSI - "Sono concentrato sulle azioni, non sento quello che sta intorno a me, ho sempre fatto così. Spero di poter aiutare la squadra a vincere le partite".



RAPPORTO CON DYBALA - "Con ogni compagno che ho avuto abbiamo sempre costruito buone relazioni. Per me è importante conoscere le qualità del mio compagno. Paulo ha grandissime qualità."