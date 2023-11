Scatenato. L'attaccante della Roma Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto delle qualificazioni europee di serata: il classe 1993, nella sfida tra il suo Belgio e l'Azerbaigian, ha realizzato un incredibile poker nel primo tempo e procurato il doppio giallo di Israfilov, poi espulso, prima di lasciare il campo a Openda, al 46'.



CORSA CHAMPIONS POSSIBILE - Quattro reti realizzate in appena 37' minuti, anzi in 20', dal 17' al 37' appunto: prestazione maiuscola per l'attaccante giallorosso, con Josè Mourinho che da casa si sfrega le mani, pensando alla corsa Champions che con l'ex Inter in queste condizioni di forma è tutt'altro che utopia.