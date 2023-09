La Roma ancora non va a pieni giri ma almeno ha trovato il bomber. A Torino, Romelu Lukaku ha messo a referto il terzo gol di fila in altrettante partite da titolare con la maglia giallorossa, il numero 59 nelle sue 100 presenze in Serie A.



Il belga è già nel gotha dei grandi bomber del campionato italiano: solo 5 giocatori in passato (tra cui due Palloni d'Oro) hanno realizzato più gol nei primi 100 match tra quelli che hanno esordito nell’era dei 3 punti a vittoria. Nella gallery sottostante ve li presentiamo.