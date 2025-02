Roma, Lukaku fischiato dall'Olimpico

24 minuti fa



Che fosse una partita complicata a livello ambientale era ipotizzabile, ma l'accoglienza riservata dallo stadio Olimpico e dai tifosi della Roma al grande ex Romelu Lukaku non si è discostata di molto da quanto immaginato alla vigilia.



Il centravanti belga non ha sicuramente lasciato il segno nella sua annata in maglia giallorossa e oggi, ritornato a Roma, è stato accolto sia nel prepartita che al momento del cambio nella ripresa da una enorme bordata di fischi.



È stato in particolare al minuto 81', quando Conte lo ha richiamato per far entrare in campo Giovanni Simeone, che nel silenzio dell'Olimpico dalla curva sud ed estendendosi poi a tutto lo stadio è partita una serie infinita di fischi nei confronti del belga, che ha soltanto abbozzato ed è andato senza considerarli a sedersi in panchina.