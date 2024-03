Roma, Lukaku scoppia a ridere alla domanda sul futuro: 'Devo essere intelligente'

Curioso siparietto nel post-partita di Roma-Brighton ai microfoni di Sky. Dopo la convincente vittoria dei giallorossi, capaci di asfaltare la squadra di Roberto De Zerbi con un rotondo 4-0, ai microfoni si è presentato anche Romelu Lukaku.

L'attaccante giallorosso, che dopo un calo di rendimento coincidente col passaggio di testimone da Mourinho a De Rossi, ha dimostrato ancora una volta che si era trattato soltanto di una coincidenza e che anche sotto la guida di DDR sa essere spietato sottoporta, specialmente in Europa League.



“Romelu in una Roma così ti piacerebbe rimanere a lungo?”



Vi lascio con questa perla di Lukaku a sky ieri sera pic.twitter.com/FuYIxn5Seu — Patrick (@PatrickASRfan) March 8, 2024

Inevitabile la domanda nel post-partita: "Con una Roma così ti piacerebbe rimanere a lungo?", gli chiedono da studio. E Lukaku, a sorpresa, scoppia a ridere di gusto.- spiega poi senza smettere di ridere - Devo essere un po' intelligente. Capite, capite".

"Io me ne vado, ragazzi", ha aggiunto subito dopo. E al commento "Hai imparato la lezione?", l'eloquente risposta "Devo stare zitto", tutto ancora accompagnato dalle risate.



Il riferimento va inevitabilmente all'intervista rilasciata alla fine del dicembre 2021 quando, in forza al Chelsea, strizzò l'occhio all'Inter, puntando al ritorno in nerazzurro che si concretizzò pochi mesi dopo, dopo tante polemiche.

Adesso, con il suo cartellino sempre di proprietà del Chelsea, Romelu Lukaku ha optato per il silenzio. E per una risata, che non fa mai male.