Dettagli da limare e percentuali da confermare. E' iniziato da poco negli uffici dei Blues l'appuntamento definitivo "formale" (dopo quello informale di ieri allo Stamford Bridge) tra la Roma e il Chelsea per arrivare alla fumata bianca per Romelu Lukaku. Tutta la dirigenza romanista è nella capitale inglese dove nelle ultime ore è sbarcato pure Ledure, il procuratore di Big Rom. Si cerca la quadra definitiva che dovrebbe prevedere il prestito oneroso di poco inferiore ai 10 milioni, con diritto di riscatto e lo stipendio (da 12 milioni) per gran parte pagato dalla Roma. Proprio sulla cifra del prestito si sta cercando l'accordo. Lukaku si trova a Bruxelles, ha già detto sì a Mourinho e attende solo l'ok definitivo per prendere l'aereo per la capitale dove ad attenderlo sono previsti almeno 10 mila tifosi. Anche per questo sono state allertate le forza dell'ordine. In caso di successo in mattinata Romelu potrebbe sbarcare intorno alle 18.