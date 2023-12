Romelu Lukaku, protagonista con il gol del 2-0 della vittoria della Roma sul Napoli, ha parlato a Dazn. Queste le sue dichiarazioni:



VITTORIA - “Era una partita complicata, ma l’abbiamo giocata con maturità ed esperienza. Abbiamo messo anche qualità e penso che abbiamo meritato la vittoria”.



PELLEGRINI - “Molto. Aiuta molto la squadra, lui mi ha aiutato tanto da quando sono arrivato. Sono contento per lui, lo ha meritato tanto. Ha lavorato tanto. Complimenti al suo professionismo”.



OBIETTIVI - “È importante vincere queste partite. L’ambizione è arrivare quarti o più alti, non lo so, vediamo. Però è importante vincere queste partite”.



Lukaku ha poi aggiunto, parlando ai canali ufficiali della Roma:



TENUTA MENTALE IMPORTANTE? - "Certo, certo. Abbiamo tanti ragazzi con una personalità molto forte, è importante che tutti ci troviamo sulla stessa linea".



LA JUVE - "Non dobbiamo mai essere tranquilli, ma bisogna essere sempre sul pezzo. In 15 anni sono stato in tante situazioni dove la squadra è stata bene però alla fine la gara non è andata come volevamo. Questa è una settimana molto importante per noi, dobbiamo prepararci al massimo. La Juve è una squadra molto forte, andiamo lì per fare il miglior risultato possibile".