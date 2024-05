Roma, Lukaku manda messaggi d'amore sui social

30 minuti fa



Romelu Lukaku si appresta a salutare la Roma per far ritorno dal prestito al Chelsea. Ma l'addio non è così scontato, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions grazie all'Atalanta. Di certo oggi, nonostante i numeri positivi (solo Lautaro ha segnato di più tra coppe e campionato), Big Rom sembra lontano dalla capitale. Detto ciò l'ex interista, dopo averlo ribadito in un'intervista, anche sui social manda messaggi chiari alla Roma. Lukaku, infatti, resterebbe volentieri in giallorosso probabilmente anche senza Champions e poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram due storie: la prima è una foto con la maglietta della Roma e con una faccia sorridente, la seconda è una frase d'amore che recita: "Alcune persone ti amano. Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza". Probabilmente messaggi ai Friedkin che però dovrebbero sia riscattare il suo cartellino (38 milioni circa) sia lavorare poi sullo stipendio del belga che sarebbe comunque disposto a tagliarsi i 12 milioni che percepisce al Chelsea come ha fatto d'altronde già in questa stagione. Discorsi possibili solo con i soldi della Champions.