Romelu Lukaku, dopo la doppietta di Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali della Roma: "Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come squadra, sono contento, sia io che il mister che la squadra. Inizio con numeri paragonabili solo a quelli di Batistuta? Non me lo aspettavo, ringrazio il mister, lo staff, i compagni ed i tifosi. Ho sempre messo il massimo impegno, questi sono i risultati del lavoro della squadra e sono contento".