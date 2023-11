Romelu Lukaku sta facendo benissimo a Roma e l'investimento fatto per portarlo alla corte di Mourinho portrebbe, o forse dovrebbe, essere confermato anche per la prossima stagione e oltre. Secondo Repubblica l'avvio di stagione spinge il club giallorosso a discutere subito la conferma, per non buttare via 18 milioni già investiti. Abraham può rientrare in una trattativa che però non sarà facile e neppure economica e va gestito a prescindere dal futuro di Mourinho. In questo il prestito senza vincoli è un accordo a cui la Roma ha dovuto sottostare ma che dovrà essere ritrattato il prima possibile per evitare la concorrenza