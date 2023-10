Dopo essere tornato in piena forma con la Roma e la Nazionale Belga, Romelu Lukaku potrebbe guardarsi intorno in vista dell'estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, per Big Rom il Chelsea chiede 40 milioni di euro per il riscatto. Cifra alta per la Roma in caso di mancata qualificazione alla Champions League, ma abbordabile per l'Arabia Saudita. Non è da escludere, quindi, una destinazione in Medio Oriente al termine del campionato.