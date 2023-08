A far notizia nel 2-1 della Roma sul Partizani di Tirana più che il risultato è stata una scelta particolare di Mourinho. A dieci minuti dalla fine dell’ultima amichevole prima dell’esordio in A con la Salernitana, l’allenatore giallorosso ha intravisto qualcosa che non gli piaceva. Da qualche minuto infatti la gara si era incattivita e il numero di falli si era impennato. A farne le spese Belotti, Spinazzola, Celik ma soprattutto Aouar. Allora Mou ha tolto il neo acquisto senza sostituirlo con un altro suo giocatore, visto che aveva finito i cambi a sua disposizione, finendo quindi in 10 uomini.



LA SCELTA - Troppo il timore di perderlo per qualche infortunio visti i tanti contrasti duri e gli interventi che lo tartassavano. La rosa di Mou è già ridotta al minimo e un ulteriore stop sarebbe stato un peso in questo inizio di stagione. C’è da dire anche che i padroni di casa albanesi erano rimasti in 10 e quindi, magari anche per fair play, Mou ha deciso di giocarsela alla pari.