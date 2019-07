Daniele Verde è in uscita dalla Roma. sul giocatore classe '96 ci sono Betis Siviglia, Maiorca, Aek Atene, Rennes e Paok. Cinque club che aspettano gli sviluppi di un incontro tra l'agente del giocatore e il ds giallorosso Petrachi in programma lunedì, nel quale si parlerà del futuro del ragazzo. Tra le possibili alternative sul piatto, c'è anche la risoluzione del contratto in scadenza nel 2020