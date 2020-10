Alla Roma di Fonseca non è mai capitato di rimanere con la porta inviolata per due gare consecutive in campionato. Lo scorso anno i capitolini hanno subito 51 gol, peggior difesa tra le 7 squadre qualificate per le coppe europee, ottenendo appena 7 clean sheets. Domenica sera contro il Benevento, dopo la vittoria per 1 a 0 sul campo dell’Udinese, potrebbe essere la volta buona per infrangere questa regola, almeno così spera Fonseca.