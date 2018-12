Da ieri Monchi è di nuovo a Trigoria. Al lavoro, per cercare di sistemare le cose dove c’è da sistemare e per cercare di capire chi dovrà eventualmente uscire. Ieri i media spagnoli davano praticamente quasi per fatto il passaggio a gennaio di Ivan Marcano al Siviglia, l’ex squadra del d.s. giallorosso. Nel caso in cui l’operazione andasse in porto alla Roma arriverebbe invece Iago Maidana, 22 anni, difensore brasiliano del San Paolo, che ha giocato l’ultimo campionato in prestito con l’Atletico Mineiro. È un altro gigante, 195 centimetri, ma di piede destro, carenza nella difesa giallorossa. Il costo, tra l’altro, è accessibilissimo, circa un milione di euro. Intanto per Bianda sono arrivate due offerte da squadre di B, Crotone e Benevento, scrive La Gazzetta dello Sport.