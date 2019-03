La Roma esce agli ottavi di finale contro il Porto. Perde 3-1 e fa discutere molto l’arbitraggio e l’utilizzo del Var da parte del direttore turco di gara, Cakir. Anche Malagò, presidente del Coni, commenta all’Ansa gli episodi di ieri: “Non sono io che devo dare giudizi o sentenze, ma mi sento di dire che oggettivamente e in maniera inequivocabile la Var è fantastica per mettere in condizione gli arbitri di risolvere i problemi, ma se uno non va a guardare onestamente non va bene e l’errore di ieri è molto grave. In questo caso la Roma e il nostro calcio sono rimasti penalizzati”