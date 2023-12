Brutte notizie in casa Roma. Dopo l'infortunio e il conseguente cambio richiesto da Paulo Dybala (nell'ultimo match con la Fiorentina), l'argentino ha svolto degli esami per capire l'entità del suo stop muscolare. Ieri filtrava molto ottimismo da Trigoria ma gli esami sono stati spietati.



IL REPORT - Il numero 21 giallorosso ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra e dovrà rimanere fuori per tre settimane. Per quanto riguarda invece le condizioni di Azmoun e Spinazzola, per il primo sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre per il terzino giallorosso è stato evidenziato un sovraccarico alla coscia destra. Entrambi saranno valutati in vista della trasferta di Bologna.



LE SFIDE CHE SALTERA' - Dybala salterà sicuramente Bologna, Napoli e Juventus, ovvero i prossimi tre impegni di campionato della Roma, oltre alla sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol.