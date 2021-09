La Maledizione Nazionali continua. Dopo Vina si ferma anche Gianluca Mancini che sta facendo ritorno a Roma. Il difensore, durante la seduta di allenamento di ieri in Nazionale agli ordini di Mancini, ha accusato una infiammazione sotto al piede destro ed è tornato nella capitale per precauzione e sottoporsi a fisioterapia e trattamenti. Si dovrebbe trattare di una sofferenza del III nervo digitale comune. Il forte dolore, infatti, gli impedisce di calciare il pallone. Resta in dubbio per la ripresa del campionato col Sassuolo anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.