Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, avversario questa sera della Roma nella semifinale d'andata di Europa League, dice la sua ai canali ufficiali del club inglese sui giallorossi: "Ricordo bene anche la gara d'andata in trasferta in cui Scholes fu espulso. Abbiamo tirato fuori un risultato decente per 2-1 perché abbiamo segnato. Ricordo Ferguson che era molto soddisfatto di noi. Siamo rimasti a Roma e siamo andati a vedere il Vaticano dopo la partita ed era di ottimo umore perché si sentiva fiducioso in vista del match di ritorno Il 7-1 è stata una delle migliori notti che puoi vivere. Sono entrato nell'ultima mezz'ora. Ricordo inoltre che Michael (Carrick, ndr) quel giorno aveva segnato dei bei gol".