Sembrava essersi arenata la trattativa tra la Roma e il Pescara per Antonucci. Nelle ultime ore però è arrivato l’accordo tra le due società – secondo alfredopedulla.com – sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club giallorosso. Manca ancora il sì del giocatore, che sarà decisivo per la conclusione dell’affare. A questo si aggiunge un interesse dell’Ascoli, che deve ancora risolvere la situazione allenatore: Cosmi ha portato alla salvezza la società bianconera dopo i playout con l’Entella, ma non è ancora sicuro di sedere sulla panchina anche nella prossima stagione. L’Ascoli tenterà di battere la concorrenza qualora arrivasse un allenatore in grado di esaltare Antonucci in un 4-3-3