Roma e Manchester United al lavoro per rinnovare il prestito di Chris Smalling. Come scrive Il Messaggero, tra oggi e domani ci saranno novità circa il futuro del centrale inglese. Una frenata dovuta anche alla situazione riscatto, coi Red Devils che chiedono 25 milioni di euro, mentre la Roma offre la metà. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di prolungare il prestito, ma senza poterlo schierare in Europa League, competizione in cui sono presenti entrambe le squadre.