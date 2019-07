Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato in mixed zone al termine dell'amichevole vinta per 3-1 dai giallorossi contro il Perugia: "Come hai visto il Perugia? La squadra l'ho vista bene, sono partite precampionato. Bilancio di inizio stagione? Abbiamo fatto qualche amichevole contro squadre di livello più basso. Il Perugia era la migliore. L'intesità oggi si è alzata, abbiamo messo in campo le cose del mister. Dobbiamo capire le cose che vuole. Come ti stai trovando con Fonseca? Col mister ci troviamo tutti bene. Si vede che è un mister preparato. Ora sono in una difesa a 4 e cerco di migliorare. Gli applausi del tifo del Perugia? Li ringrazio. In cosa Fonseca ricorda Gasperini? Nell'intensità negli allenamenti. Poi in campo sono differenti".