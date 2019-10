Anche Gianluca Mancini ha parlato a Roma TV dopo il pareggio contro il Gladbach: “Abbiamo interpretato la gara sapendo di essere corti, abbiamo dato tutto in campo e abbiamo corso e lottato. Il rigore è un’ingiustizia, Smalling prende chiaramente la palla in faccia, in campo internazionale non si possono subire questi episodi. Mi sono trovato bene, i compagni mi hanno aiutato e li ringrazio, il mister mi ha detto varie cose, abbiamo studiato cosa fare e le posizioni. Devo migliorare la posizione del corpo, ma io ho dato il massimo per fare una buona partita. Avversario? Non ci ha ingannato il girone, sono molto forti, hanno un bell’attacco e sono primi in Bundesliga. Siamo usciti senza che nessuno poteva recriminarci niente, la partita è stata decisa da un episodio e se l’arbitro non avesse svagliato avremmo avuto 3 punti. Cercheremo di fare una buona partita al ritorno. Da domani prepareremo il Milan: dobbiamo ripartire e non perdere punti da zone alte”.