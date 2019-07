Il Gianluca Mancini Day, dopo tanta attesa, sembra davvero arrivato. I giallorossi hanno raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento del difensore a Trigoria. Percassi otterrà 26 milioni di euro tra parte fissa e bonus così suddivisi: 2 per il prestito, 19 tra un anno per l'obbligo di riscatto e circa 5 di bonus. Il giocatore, che sarà presto nella capitale, firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione. Petrachi regala così il primo tassello per la difesa a Fonseca, in attesa di un colpo di esperienza che potrebbe essere Alderweireld.



Mancini è atteso a Roma nelle prossime ore in compagnia del suo agente e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito.

FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com