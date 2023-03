Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus: "Se mi avessero detto che il primo gol stagionale l'avrei fatto così? Non ci avrei creduto. Sono stato fortunato, oggi è andato tutto bene e sono contento".



PENSIERI - "Capita poco a noi difensori, ho visto una possibilità ed è andata bene".



CREMONA - "Bisogna capire che contro chiunque dobbiamo avere questo atteggiamento. Potevamo avere qualche punto in più, ma oggi abbiamo meritato di vincere".



CHAMPIONS - "Bisogna interpretare le partite come questa. La Juve ha preso qualche palo, ma come atteggiamento siamo stati superiori".



GOL DI TESTA - "L'importante è vincere, non segnare".