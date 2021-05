La Roma perde contro la Sampdoria la sua undicesima partita in campionato. Gianluca Mancini ha provato ad analizzare il momento nel post-partita: "E' chiaro che siamo in un momento difficile. La sconfitta col Manchester ci ha tagliato le gambe, stasera non abbiamo reagito, è stato giusto perdere. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, stare zitti e cercare di uscire da questo momento per terminare la stagione al meglio. In un campionato difficile come questo se vengono a mancare tanti giocatori importanti ci sono delle difficoltà, è chiaro. Però evidentemente ci meritiamo questa posizione in classifica. Bisogna stare solo zitti".