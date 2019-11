Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-1 dai giallorossi contro il Gladbach: "Eravamo consapevoli del pressing del Borussia. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo ad uscire col pallone, facendo tanti passaggi rischiando qualcosa e dando fiducia ai nostri avversari. Inoltre abbiamo avuto difficoltà sempre nel primo tempo ad andarli a prendere perché rispetto all'andata si sono messi a tre dietro. Dobbiamo analizzare questa partita. Fa male prendere gol al 94' ma dobbiamo stare più attenti. Purtroppo è andata così e dobbiamo buttarci nel campionato. In Europa League non c'è da fare calcoli ma dobbiamo vincere le prossime due partite per qualificarci".