Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato anche a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League, in programma domani sera alle ore 18:55 allo Stadio Olimpico contro il Borussia Monchengladbach: “Abbiamo migliorato la fase difensiva perché nella prima giornate avevamo delle difficoltà per le cose nuove che ci chiedeva il mister, ma stiamo migliorando. Con Smalling e Fazio mi trovo molto bene: Federico mi dà consigli e mi parla molto, con loro posso solo migliorare. Domenica non abbiamo fatto una buon partita sotto l’aspetto delle conclusioni in porta. L’abbiamo analizzata, potevamo fare meglio l’ultimo passaggio. Le partite sono così, sappiamo che non è mai semplice vincere. Dobbiamo lavorare e seguire il mister, e così riusciremo a vincere. Infortuni? Noi ci alleniamo con la testa libera, sia in campo che in allenamento in settimana, gli infortuni fanno parte della stagione. Sotto questo punto di vista siamo sfortunati, ad ogni contrasto ci facciamo male, speriamo di recuperare presto più giocatori possibili”.