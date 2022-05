Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino:



"In settimana pensavamo solo a questa partita, finire ottavi o settimi dopo tutti gli sforzi fatti non era accettabile. Contro il Torino non era facile, loro giocavano con la mente libera. Oggi siamo quinti, è una bella sensazione. Abbiamo messo cattiveria in tante partite, poi il gruppo è solido e ha migliorato la classifica dello scorso anno. La difesa a tre ha dato la sicurezza che all'inizio c'era fino a un certo punto. Siamo migliorati nel palleggio e nelle uscite, abbiamo giocatori letali in ripartenza. Qualche parola verso la finale di mercoledì c'è stata, Mourinho ci ha incitati. Il Feyenoord? Non lo abbiamo ancora studiato, la partita da vincere era stasera fino a oggi. Vincere prima di una finale aiuta, io ho visto il loro attaccante ma ci lavorerò da domenica. Abraham? Generoso, si è adattato benissimo e ha qualità importantissime. Non si vedono spesso attaccanti che fanno più di 20 gol alla prima stagione in Italia. Spero che mercoledì alle 23:30 sia lui il capocannoniere della Conference League".